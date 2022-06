Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Meglio la difesa dell’attacco, spesso siamo stati frettolosi” (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi, lunedì 20 giugno, i Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono scattati in quattro città dell’Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha pareggiato per 7-7 contro il Canada, mentre nello medesimo raggruppamento l’Ungheria ha poi liquidato per 35-4 la Colombia. Così il commissario tecnico al sito federale: “Sapevamo della difficoltà della partita. La prima uscita della competizione nasconde sempre qualche insidia. siamo sempre stati in vantaggio e sempre ci hanno raggiunto e potevamo sicuramente gestire Meglio qualche situazione d’attacco, soprattutto in un paio di circostanze dove abbiamo avuto l’occasione per allungare, ma bravo anche il Canada a non mollare mai“. Il bilancio conclusivo dell’esordio del Setterosa: ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi, lunedì 20 giugno, i Mondiali 2022 disono scattati in quattro città dell’Ungheria: il Setterosa di, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha pareggiato per 7-7 contro il Canada, mentre nello medesimo raggruppamento l’Ungheria ha poi liquidato per 35-4 la Colombia. Così il commissario tecnico al sito federale: “Sapevamo della difficoltà della partita. La prima uscita della competizione nasconde sempre qualche insidia.semprein vantaggio e sempre ci hanno raggiunto e potevamo sicuramente gestirequalche situazione d’attacco, soprattutto in un paio di circostanze dove abbiamo avuto l’occasione per allungare, ma bravo anche il Canada a non mollare mai“. Il bilancio conclusivo dell’esordio del Setterosa: ...

