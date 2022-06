(Di lunedì 20 giugno 2022) “È un Mondiale particolare perché si colloca in un periodo dell’anno inusuale per tutti noi: in genere si svolge a fine luglio, inizio agosto”. Lo ha detto il ct Alessandroin vista dell’esordio del Settebello azzurro al Mondiale di Budapest contro il Sudafrica. “È molto difficile ricaricare le batterie ai giocatori che hanno terminato la stagione con i club una settimana fa, oppure far riprendere la forma a quei giocatori che hanno finito il campionato venti giorni fa senza disputare più partite. Stiamo cercando di assemblare una buona, che abbia entusiasmo e voglia di lottare – aggiunge –Ci deve essere undi, rispetto al solito, perché dobbiamo sopperire all’inevitabile inesperienza dei giovani che sono alla prima esperienza internazionale. Io sono convinto ...

Si apre con una sfida sulla carta molto semplice per il Settebello il cammino nei Mondiali di2022. In quel di Sopron infatti gli azzurri di Sandroaffrontano domani il Sudafrica nel primo match del Girone C. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, gli orari e come ..Pallanuoto, Campagna: "Ai Mondiali servirà un maggior spirito di squadra" perchè il livello della pallanuoto cresce; e oltre alle solite potenze, nuove realtà si stanno affacciando alla ribalta per arrivare alle Olimpiadi di Parigi 2024, distanti solo due anni al top.