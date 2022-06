Palermo, l’ex Lazaar: “Serie B, felice per città e tifosi. Mercato? Rispondo così” (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex laterale mancino del Palermo, Achraf Lazaar. Il nazionale marocchino si complimenta sul ritorno in Serie B dei rosanero dopo la finale playoff di Serie C vinta contro il Padova di Massimo Oddo Leggi su mediagol (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex laterale mancino del, Achraf. Il nazionale marocchino si complimenta sul ritorno inB dei rosanero dopo la finale playoff diC vinta contro il Padova di Massimo Oddo

Pubblicità

psb_original : Palermo, parla l'ex Lazaar: 'Ho seguito i rosanero tutto l'anno, non meritano di stare in quelle zone basse' #SerieB - thelazza : L'ex consulente del PM Gioacchino Genchi è stato assolto dall'accusa di illecito trattamento di dati, nell'ambito d… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Dybala, l’ex Palermo in amichevole: finta e gol su assist di Vinicius - Mediagol : VIDEO Dybala, l’ex Palermo in amichevole: finta e gol su assist di Vinicius - sportli26181512 : Sabatini: 'Pogba un segnale potente alle rivali e con De Ligt-Koulibaly la Juve alza il muro. Con Lukaku, Dzeko and… -