Oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno | Leone creativo | fascino per Ariete

L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno avrà in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, sociale e lavorativa dei segni zodiacali. Ci sarà chi darà la priorità al lavoro e chi preferirà concentrarsi sull'amore. Nel dettaglio, Cancro, Vergine e Capricorno saranno molto determinati, mentre Gemelli, Leone e Pesci daranno sfogo alla loro creatività. Ariete, Scorpione e Acquario saranno affascinanti, al contrario di Toro, Bilancia e Sagittario che metteranno al primo posto i loro hobby. Per avere una visione più completa dell'Oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

