Oro per le azzurre del fioretto a squadre agli Europei (Di lunedì 20 giugno 2022) ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le ragazze del fioretto femminile italiano sono le nuove campionesse d'Europa. Nella prova a squadre della rassegna continentale, andata in scena oggi ad Antalya, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono salite sul gradino più alto del podio al termine di una grande prova nella quale hanno dimostrato tutto il loro valore, dominando sempre le avversarie. Le azzurre, che partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative e hanno superato agilmente il turno dei quarti contro la Romania 45-20 e poi la semifinale contro la Germania col punteggio di 45-23. In finale Alice Volpi, che era stata tenuta precauzionalmente a riposo nei match precedenti, ha preso il posto di Francesca Palumbo e ha contribuito al successo della squadra contro la Francia. Le ragazze del ct ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le ragazze delfemminile italiano sono le nuove campionesse d'Europa. Nella prova adella rassegna continentale, andata in scena oggi ad Antalya, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono salite sul gradino più alto del podio al termine di una grande prova nella quale hanno dimostrato tutto il loro valore, dominando sempre le avversarie. Le, che partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative e hanno superato agilmente il turno dei quarti contro la Romania 45-20 e poi la semifinale contro la Germania col punteggio di 45-23. In finale Alice Volpi, che era stata tenuta precauzionalmente a riposo nei match precedenti, ha preso il posto di Francesca Palumbo e ha contribuito al successo della squadra contro la Francia. Le ragazze del ct ...

