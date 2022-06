“Ora sei libero”: Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out durante il suo concerto | VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) Dal palco dello stadio Wembley di Londra, Harry Styles nel suo “Love on tour” ha aiutato uno spettatore italiano, Mattia, a fare coming out. Il tutto live durante il concerto, davanti a migliaia di persone in delirio. “Ciao Mattia, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello – ha detto il cantante – Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out”. Dopo alcuni secondi Styles ha sollevato la bandiera in alto suscitando un enorme boato della folla. “Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso”. “You’re a free man” ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Dal palco dello stadio Wembley di Londra,nel suo “Love on tour” hato uno spettatore, Mattia, aout. Il tutto liveil, davanti a migliaia di persone in delirio. “Ciao Mattia, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello – ha detto il cantante – Vuoiout, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suoout”. Dopo alcuni secondiha sollevato la bandiera in alto suscitando un enorme boato della folla. “Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomoadesso”. “You’re a free man” ...

