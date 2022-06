Operato per una cisti, muore dopo mesi di agonia: chiesta l’archiviazione dell’inchiesta ma il gip si riserva sull’opposizione (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Arrivano novità sul caso di Antonio Pagnano, il giovane di Colle Sannita morto all’età di 26 anni, il 5 febbraio del 2020, all’ospedale San Pio di Benevento. Il ragazzo, come si ricorderà, era stato Operato il 29 novembre del 2019 in un altro ospedale del capoluogo, la clinica Santa Rita, per un intervento, solitamente, ritenuto di routine: l’asportazione di una cisti. dopo la morte i familiari del 26enne di Colle Sannita presentarono una denuncia all’autorità giudiziaria, con il fascicolo affidato al sostituto procuratore Maria Colucci che aveva chiesto l’archiviazione. Alla decisione del Pm, si opposero i familiari della vittima, rappresentati dagli avvocati Antonio Leone e Francesco Del Grosso. I legali fissarono una camera di consiglio davanti al giudice, che questa mattina ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Arrivano novità sul caso di Antonio Pagnano, il giovane di Colle Sannita morto all’età di 26 anni, il 5 febbraio del 2020, all’ospedale San Pio di Benevento. Il ragazzo, come si ricorderà, era statoil 29 novembre del 2019 in un altro ospedale del capoluogo, la clinica Santa Rita, per un intervento, solitamente, ritenuto di routine: l’asportazione di unala morte i familiari del 26enne di Colle Sannita presentarono una denuncia all’autorità giudiziaria, con il fascicolo affidato al sostituto procuratore Maria Colucci che aveva chiesto. Alla decisione del Pm, si opposero i familiari della vittima, rappresentati dagli avvocati Antonio Leone e Francesco Del Grosso. I legali fissarono una camera di consiglio davanti al giudice, che questa mattina ...

Pubblicità

Errorigiudiziar : #17giugno '83: arrestato #EnzoTortora «Lo spaccio operato da #Tortora consisteva in partite da 80 milioni a botta.… - anteprima24 : ** Operato per una cisti, muore dopo mesi di agonia: chiesta l'archiviazione dell'inchiesta ma il gip si riserva su… - frvncescococco : immagina dover fare l'orale per ultimo in dad malato perché ti hanno operato 3 giorni prima mentre tutti gli altri… - Betta_1982 : @Emac0205 Sì verissimo. Berrettini è stato operato, ma per lui non ci sono critiche mentre per Rafa sì. È questo che non comprendo - censore_ : RT @censore_: Scegliere tra queste risposte il grado di soddisfazione dell'operato di #draghi. Rtw per aumentare campione. Grazie. -