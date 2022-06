Opel Corsa 40 Years, i suoi primi quarant’anni in un’edizione speciale – FOTO (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono passati quarant’anni da quando, nel 1982, la prima Opel Corsa usciva dalle linee di assemblaggio tedesche per debuttare sul mercato. Da allora, 14 milioni di esemplari hanno trovato un padrone: 6 generazioni di prodotto, che con l’ultima si è anche arricchito della tecnologia elettrificata. Per festeggiare questo traguardo, sarà disponibile in alcuni paesi europei un’edizione limitata denominata “Corsa 40 Years” : solo 1.982 pezzi speciali, in omaggio all’anno di nascita, che sfoggeranno come tinta della carrozzeria il Rekord Red, tinta che ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale, a contrasto col tetto e i dettagli della carrozzeria di colore nero. Ampie le dotazioni, tra cui diversi dettagli interni che richiamano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono passatida quando, nel 1982, la primausciva dalle linee di assemblaggio tedesche per debuttare sul mercato. Da allora, 14 milioni di esemplari hanno trovato un padrone: 6 generazioni di prodotto, che con l’ultima si è anche arricchito della tecnologia elettrificata. Per festeggiare questo traguardo, sarà disponibile in alcuni paesi europeilimitata denominata “40” : solo 1.982 pezzi speciali, in omaggio all’anno di nascita, che sfoggeranno come tinta della carrozzeria il Rekord Red, tinta che ricorda da vicino il rosso utilizzato sullaA originale, a contrasto col tetto e i dettagli della carrozzeria di colore nero. Ampie le dotazioni, tra cui diversi dettagli interni che richiamano ...

Pubblicità

fattiamotore : Opel Corsa 40 Years, i suoi primi quarant’anni in un’edizione speciale – FOTO - MarcoScafati1 : #Opel Corsa 40 Years, i suoi primi quarant’anni in un’edizione speciale – FOTO - vevirgil : RT @ClaudioDriver: Ma l'avete vista la serie speciale di @OpelItalia Corsa che da anche le...calze abbinate??? - alvolante3 : Opel Corsa, edizione speciale per i 40 anni - andre_sorensen7 : @irenejunquera Opel Corsa?? -