(Di lunedì 20 giugno 2022) «Oggi come ieri le» di Sars-CoV-2 «non” e vanno studiate, così come stiamo continuando a fare. No quindi ad allarmismi, ma vanno aggiornati gli strumenti, vaccini e terapie. E poi servono interventi di sistema sui luoghi della socialità, per un autunno che non ci colga impreparati». Lo scrive su Facebook il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, commentando un comunicato dell’Istituto su quanto ad oggi sappiamo sulle sotto, in particolare su BA.5. Spallanzani: «o 5 rimane una sorvegliata speciale» La sottovariante5? «Rimane una “sorvegliata speciale”», evidenzia in una nota l’Inmi ...

Le vittime approfondimento Covid, Moderna: "In arrivo booster contro". Cosa sappiamo Nel ... Francesco, ha delineato un decalogo per costruire da subito un piano per anticipare le mosse ...Le note del bollettino leggi anche Covid, vaccino Moderna adattato a: Ema avvia valutazione ... Francesco, ha delineato un decalogo per costruire da subito un piano per anticipare le mosse ... Omicron 5, Vaia: «Le varianti non devono spaventarci, restano "sorvegliate speciali"» 5 o Omicron 5 come un'influenza Su questa ipotesi gli esperti sono divisi. Da Bassetti a Vaia passando per Lopalco, ecco cosa ne pensano. Sull'ipotesi che la variante Omicron BA.5 o Omicron 5 ...Il dibattito sulle mascherine alle elezioni è stato al centro della polemica della Lega, che minaccia di fare ricorso al Tar. Anche in Italia, dove il calo ha frenato, l'ultima survey di un mese fa pa ...