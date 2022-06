Oltre 200 persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici, dicono alcuni testimoni sentiti da Associated Press (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo le testimonianze raccolte dall’agenzia di stampa Associated Press, sabato uomini armati appartenenti all’Oromo Liberation Army (OLA), gruppo separatista etiope già accusato in passato di uccisioni e rapimenti, avrebbero ucciso circa 230 persone nella città di Tole, nella regione di Leggi su ilpost (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo le testimonianze raccolte dall’agenzia di stampa, sabato uomini armati appartenenti all’Oromo Liberation Army (OLA), gruppo separatista etiope già accusato in passato di uccisioni e rapimenti, avrebbero ucciso circa 230nella città di Tole, nella regione di

Pubblicità

filippominonzio : RT @ilpost: Oltre 200 persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici, dicono alcuni testimoni sentiti da Associated Press https://t… - ilpost : Oltre 200 persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici, dicono alcuni testimoni sentiti da Associated Pre… - hippo_fil : RT @Raffael31784437: Trovo immorale che un Paese fallito mantenga in hotel Ucraini con auto da 70.000 euro e dia 42 euro al giorno ( 1.200… - giannisassari08 : RT @Raffael31784437: Trovo immorale che un Paese fallito mantenga in hotel Ucraini con auto da 70.000 euro e dia 42 euro al giorno ( 1.200… - veratto_A : RT @Raffael31784437: Trovo immorale che un Paese fallito mantenga in hotel Ucraini con auto da 70.000 euro e dia 42 euro al giorno ( 1.200… -