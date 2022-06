Nuovo caso di femminicidio: il dramma a colpi di arma da fuoco a Roma (Di lunedì 20 giugno 2022) femminicidio a Roma. Un uomo di 76 anni, riferisce Repubblica, si è costituito in un commissariato della Capitale in compagnia del suo avvocato e si è auto-denunciato, sostenendo di aver ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco. La tragedia sarebbe andata in scena a via Mascagni, non distante da viale Somalia: l'uomo si sarebbe prima recato presso lo studio del suo legale per confessare quanto avvenuto, sarebbe partita quindi una chiamata al 112 da parte dell'avvocato che avrebbe poi accompagnato il cliente in commissariato. Gli inquirenti si sono subito recati sul posto per capire la dinamica di quanto avvenuto. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022). Un uomo di 76 anni, riferisce Repubblica, si è costituito in un commissariato della Capitale in compagnia del suo avvocato e si è auto-denunciato, sostenendo di aver ucciso la moglie adida. La tragedia sarebbe andata in scena a via Mascagni, non distante da viale Somalia: l'uomo si sarebbe prima recato presso lo studio del suo legale per confessare quanto avvenuto, sarebbe partita quindi una chiamata al 112 da parte dell'avvocato che avrebbe poi accompagnato il cliente in commissariato. Gli inquirenti si sono subito recati sul posto per capire la dinamica di quanto avvenuto.

Pubblicità

IRC_RL : RT @IRC_Laru: Nuovo episodio, nuovo goal, in questo caso degli @exeed_official che durante l'ultima giornata di @IRC_RL hanno ancora una vo… - ilio_3 : @paolobocciarel1 Salta ? Non credo proprio . Se non vogliamo assisterà ad un nuovo drammatico caso di Jan Palach davanti a #Stanford Bridge - IRC_Laru : Nuovo episodio, nuovo goal, in questo caso degli @exeed_official che durante l'ultima giornata di @IRC_RL hanno anc… - loziobarney : @Carloalvino conferma che se Fabian non rinnova si rischia quasi sicuramente un nuovo caso Milik ed io onestamente… - antoni81765 : @Monique36578041 Vedi... Hai già avuto un nuovo imput e sopratutto molto positivo e questo non accade così per caso???? -