Nuove 800x SDHC SDXC UHS-I – serie BLUE | da Lexar

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 20 giugno 2022)annuncia lememory cardUHS-I –s. Prestazioni ad alta velocità per immortalare le tue avventure quotidiane L’azienda(qui per maggiori informazioni) è considerata da più di 20 anni un marchio leader a livello mondiale nelle soluzioni di memoria. La sua pluripremiata gamma di prodotti include schede di memoria, unità flash USB, lettori di schede e unità di memoria allo stato solido. Con così tante opzioni, è facile trovare la giusta soluzioneper soddisfare ogni esigenza. I prodottisono distribuiti in Italia da Nital SpA e sono disponibili nei principali negozi al dettaglio e e-tail. Per ulteriori informazioni o supporto, potete visitare il sito ...