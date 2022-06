Nuova ondata Covid, il virologo ci vuole far mettere le mascherine pure a mare. Boom di casi (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Covid torna a spaventare l'Italia, con un'inaspettata crescita dei casi nei mesi più caldi. Sono 16.571 i nuovi casi di Covid (30.526 ieri) e 59 i morti (18 ieri). Sono 79.375 i tamponi (160.211 ieri), tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 20,9%. In aumento i ricoverati con sintomi (+187 da ieri per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 209). È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, è stato intervistato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, e ha parlato della Nuova ondata del virus: “Del Covid bisognerà preoccuparsene ancora per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Iltorna a spaventare l'Italia, con un'inaspettata crescita deinei mesi più caldi. Sono 16.571 i nuovidi(30.526 ieri) e 59 i morti (18 ieri). Sono 79.375 i tamponi (160.211 ieri), tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 20,9%. In aumento i ricoverati con sintomi (+187 da ieri per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 209). È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Fabrizio Pregliasco,dell'Università Statale di Milano, è stato intervistato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, e ha parlato delladel virus: “Delbisognerà preoccuparsene ancora per ...

