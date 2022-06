Nuoto, VITTORIA BENEDETTA! Pilato campionessa del mondo a 17 anni nei 100 rana, tripudio azzurro! (Di lunedì 20 giugno 2022) 20 giugno 2022, segnatevi questa data: la consacrazione definitiva di Benedetta Pilato è arrivata. La diciassettenne pugliese cancella i commenti di tutti coloro che l’avevano etichettata come nuotatrice adatta solo ai 50 rana e sbaraglia la concorrenza nella distanza doppia nella Duna Arena di Budapest, potendosi così forgiare del suo secondo titolo mondiale. Lo si sussurrava nella giornata di ieri, questa finale partiva senza una padrona ben definita. Con una Lilly King che era apparsa lontana dalla forma migliore sin dalle prime batterie e l’assenza delle altre due componenti del podio olimpico, la statunitense Lydia Jacoby e la sudafricana Tatjana Schoenmaker, per Benedetta era più che possibile togliersi quell’enorme dente causato dal flop di Tokyo meno di un anno fa. E così fa l’azzurra, che è apparsa in questi giorni assai più rilassata e calata ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) 20 giugno 2022, segnatevi questa data: la consacrazione definitiva di Benedettaè arrivata. La diciassettenne pugliese cancella i commenti di tutti coloro che l’avevano etichettata come nuotatrice adatta solo ai 50e sbaraglia la concorrenza nella distanza doppia nella Duna Arena di Budapest, potendosi così forgiare del suo secondo titolo mondiale. Lo si sussurrava nella giornata di ieri, questa finale partiva senza una padrona ben definita. Con una Lilly King che era apparsa lontana dalla forma migliore sin dalle prime batterie e l’assenza delle altre due componenti del podio olimpico, la statunitense Lydia Jacoby e la sudafricana Tatjana Schoenmaker, per Benedetta era più che possibile togliersi quell’enorme dente causato dal flop di Tokyo meno di un anno fa. E così fa l’azzurra, che è apparsa in questi giorni assai più rilassata e calata ...

