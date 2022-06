Nuoto sincronizzato | Mondiali Budapest 2022 | Minisini e Ruggiero splendido oro nel duo misto tecnico

(Di lunedì 20 giugno 2022) Straordinaria medaglia d’oro aididiper gli azzurri Giorgioe Lucrezianel duo. La coppia delscrivono una pagina di storia indelebile per lo sport italiano e salgono sul gradino più alto del podio nella manifestazione iridata in terra magiara. Per loro punteggio di 89.2685, frutto di 27.3000 per l’esecuzione, 27.1000 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi, al termine di una performance semplicemente da brividi. Impeccabili, che già sabato avevano ottenuto un punteggio importante, addirittura migliorato oggi. Sbaragliata la concorrenza, sul podio con gli azzurri il ...

... come da qualche anno è stato ufficialmente denominato il. Infatti alle ore 14.00 comincia la finale del duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che sono per l'...Ottima prova per Linda Cerruti nel preliminare del solo libero diai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurra ottiene 90.2667 punti (27.300 di esecuzione, 36.2667 di impressione artistica e 26.7000 di difficoltà) e si conferma nei ...Quarto posto per Linda Cerruti dopo il preliminare del singolo free ai Mondiali di nuoto sincronizzato, in scena a Budapest. Il suo "battito d'ali" è apprezzato dalle giurie e riceve 90.2667 ...L’oro della pazienza. Fermati a lungo dal Covid, prima per la pandemia globale, poi perché si sono ammalati loro stessi. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si allenano assieme dal 2019 e da allora a ...