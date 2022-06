Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Cerruti quarta nel preliminare del solo libero (Di lunedì 20 giugno 2022) Ottima prova per Linda Cerruti nel preliminare del solo libero di Nuoto sincronizzato ai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurra ottiene 90.2667 punti (27.300 di esecuzione, 36.2667 di impressione artistica e 26.7000 di difficoltà) e si conferma nei piani alti con un quarto posto in vista della finale di mercoledì. A precederla ci sono la giapponese Yukiko Inui (94.5667), l’ucraina Marta Fiedina (92.6333 punti) e la greca Evangelia Platanioti (90.4000 punti). Conquistano il pass anche l’austriaca Vasiliki Alexandri, la spagnola Iris Tuo Casas, la statunitense Anita Alvarez, la francese Eve Planeix, la canadese Audrey Lamothe, la tedesca Marlene Bojer, la svizzera Ilona Fahrni e la kazaka Karina Magrupova. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Ottima prova per Lindaneldeldiaiin corso di svolgimento a. L’azzurra ottiene 90.2667 punti (27.300 di esecuzione, 36.2667 di impressione artistica e 26.7000 di difficoltà) e si conferma nei piani alti con un quarto posto in vista della finale di mercoledì. A precederla ci sono la giapponese Yukiko Inui (94.5667), l’ucraina Marta Fiedina (92.6333 punti) e la greca Evangelia Platanioti (90.4000 punti). Conquistano il pass anche l’austriaca Vasiliki Alexandri, la spagnola Iris Tuo Casas, la statunitense Anita Alvarez, la francese Eve Planeix, la canadese Audrey Lamothe, la tedesca Marlene Bojer, la svizzera Ilona Fahrni e la kazaka Karina Magrupova. SportFace.

