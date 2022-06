Nuoto sincronizzato, lunedì 20 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di lunedì 20 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Nuova giornata in compagnia del grande spettacolo del sincro: dopo i preliminari del solo libero, l’Italia proverà a giocarsi le medaglie nel libero combinato a squadre e nel duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. L’appuntamento è per le ore 14.00 con la finale del duo misto tecnico, mentre dalle ore 16.00 sarà la volta del free combination. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 giugno GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di20diartistico aidi. Nuova giornata in compagnia del grande spettacolo del sincro: dopo i preliminari del solo libero, l’Italia proverà a giocarsi le medaglie nel libero combinato a squadre e nel duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. L’appuntamento è per le ore 14.00 con la finale del duo misto tecnico, mentre dalle ore 16.00 sarà la volta del free combination. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ...

