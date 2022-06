Nuoto, Simona Quadarella solo quinta nella Finale dei 1500 sl a Budapest. Katie Ledecky domina (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanta delusione al termine della Finale dei 1500 stile libero femminili dei Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria) in casa Italia. C’era attesa perché sui blocchetti Simona Quadarella, da campionessa del mondo della distanza, andava a caccia di una risposta importante. La vasca però le ha riservato solo lacrime perché la nuotata della romana non si è mai vista ai livelli che le si riconosceva e il risultato è stato deludente. Il 16:03.84 (quinto posto) è stato troppo brutto per essere vero. Una gara iniziata già male con una prima vasca in cui, mentre le altre scappavano, l’azzurra già annaspava. Con una distribuzione da 32? per vasca non c’è stato modo per recuperare e oltre al fisico è venuta meno anche la spinta emotiva in una specialità complicata come i ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanta delusione al termine delladeistile libero femminili dei Mondiali 2022 di(Ungheria) in casa Italia. C’era attesa perché sui blocchetti, da campionessa del mondo della distanza, andava a caccia di una risposta importante. La vasca però le ha riservatolacrime perché la nuotata della romana non si è mai vista ai livelli che le si riconosceva e il risultato è stato deludente. Il 16:03.84 (quinto posto) è stato troppo brutto per essere vero. Una gara iniziata già male con una prima vasca in cui, mentre le altre scappavano, l’azzurra già annaspava. Con una distribuzione da 32? per vasca non c’è stato modo per recuperare e oltre al fisico è venuta meno anche la spinta emotiva in una specialità complicata come i ...

