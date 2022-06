Nuoto paralimpico | Italia da record ai Mondiali 2022 - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

Marilenapas : RT @RaiNews: Gli azzurri sbancano a Madeira, superano anche il record di Londra 2019 @CIPnotizie #azzurri #italia - infoitsport : Mondiali di nuoto paralimpico, Giulia Terzi conquista due medaglie d'argento - infoitsport : Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: Simone Barlaam ancora maestoso in un'Italia da pioggia di medaglie - infoitsport : Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: Barlaam forza cinque e record del mondo nei 100 metri S10. Italia vince il medagl… - infoitsport : Mondiali di nuoto paralimpico, Giulia Terzi vince l'oro nella staffetta mista stile libero -

Simone Barlaam Roma, 20 giugno 2022 - L' Italia delnon finisce di crescere e di stupire e ai Mondiali 2022 supera anche se stessa: le 64 medaglie arrivate nella rassegna iridata di Madeira valgono infatti il primato nella singola ...Sei titoli mondiali e altrettante medaglie d'oro. Quattro record mondiali. E due record europei. Sono i numeri da capogiro di Simone Barlaam ai campionati del mondo didi Madeira 2022, appena conclusi. Numeri che riassumono le vittorie, ma non dicono tutto. Non raccontano il valore e le emozioni dietro a ognuna delle gare vinte dal campione azzurro,...Roma, 20 giugno 2022 - L'Italia del nuoto paralimpico non finisce di crescere e di stupire e ai Mondiali 2022 supera anche se stessa: le 64 medaglie arrivate nella rassegna iridata di Madeira valgono ...Poi è stata la volta di Antonio Fantin, oro nei 400 stile libero S6 dopo otto vasche in solitaria L'atleta della Polha Varese blocca il cronometro al di sotto dei 53 secondi per la prima volta nella s ...