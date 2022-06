Nuoto, oggi in tv terza giornata Mondiali Budapest 2022: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per la terza giornata ai Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Proseguono le gare del Nuoto in vasca alla Duna Arena, con l’Italia che vuole incrementare il bottino di medaglie. In questo senso, fari puntati sui 100 rana di Benedetta Pilato e i 100 dorso di Thomas Ceccon, senza dimenticare i 1500 stile libero di Simona Quadarella. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle ore 18.00 di lunedì 20 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI giornata IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per laaididi. Proseguono le gare delin vasca alla Duna Arena, con l’Italia che vuole incrementare il bottino di medaglie. In questo senso, fari puntati sui 100 rana di Benedetta Pilato e i 100 dorso di Thomas Ceccon, senza dimenticare i 1500 stile libero di Simona Quadarella. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle ore 18.00 di lunedì 20 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DIIL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 20 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER ...

Pubblicità

Kaisha1890 : RT @LoScappatDiCasa: Oggi si riunirà la #FINA (Federazione Nuoto), per decidere di escludere i #Transgender dalle competizioni femminili, a… - serieB123 : Mondiali di nuoto 2022 a Budapest: dove vedere in tv le gare di oggi 20 giugno. Orari - K274863601 : RT @LoScappatDiCasa: Oggi si riunirà la #FINA (Federazione Nuoto), per decidere di escludere i #Transgender dalle competizioni femminili, a… - infoitsalute : A che ora gareggia Giorgio Minisini oggi e dove vederlo in tv: programma Mondiali nuoto artistico 2022 - LoScappatDiCasa : Oggi si riunirà la #FINA (Federazione Nuoto), per decidere di escludere i #Transgender dalle competizioni femminili… -