Nuoto | nasce la categoria aperta per gli atleti transgender

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il nuoto punta a diventare il primo sport ad istituire una categoria aperta in cui gli atleti transgender possono c… - LaStampa : Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” - aspettaaspetta : RT @LaStampa: Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il nuoto punta a diventare il primo sport ad istituire una categoria aperta in cui gli atleti transgender possono compete… - CatelliRossella : Nuoto: nasce 'categoria aperta', è per gli atleti transgender - Nuoto - ANSA -

L'avventura di Giulianella piscina di Cortemilia, che per tanti anni è stata riferimento importante per gli appassionati di, e nel 2017 entra a far parte della squadra agonistica ...... quali ad esempio calcio, pallacanestro,e atletica. Interris.it, ha intervistato in merito a ... L'intervista Comee che obiettivi si pone Briantea84 "Briantea84, come dice una parte del ...Un altro grande risultato per l’atleta classe 2008, che guadagna il titolo di campionessa italiana in Frangente categoria ragazze ...Il nuoto è uno sport molto inclusivo ... Queste ultime, ignorando completamente la realtà biologica - una persona che nasce uomo ha caratteristiche fisiche completamente diverse da chi nasce donna, ...