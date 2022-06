Nuoto | Mondiali sincronizzato | Minisini e Ruggiero oro nel misto tecnico**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - I romani Giorgio, 26 anni, e Lucrezia, 22 anni, vincono la medaglia d'oro ai campionati del mondo neltecnico del nuoto. In finale confermano la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorano anche il punteggio vincendo con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l'esecuzione, 27.1 per l'impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. Sembrano danzare sull'acqua. Si muovono come farfalle sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi, la composizione sacra del 1800 che l'autore dedicava ad Alessandro Manzoni con il quale condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all'unità d'Italia. Omaggio alla storia del nostro Paese e alla ripresa e al ritorno alla normalità. Entrambi tesserati con Aurelia Nuoto e Fiamme ...