Nuoto | Mondiali | oro e record del mondo per Thomas Ceccon nei 100 dorso

(Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro nei 100ai campionati deldi Budapest realizzando il nuovo primato mondiale. Il 21enne azzurro tocca in 51"60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98).

BUDAPEST (Ungheria) - Thomas Ceccon è il nuovo campione del mondo nei 100 dorso ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurro ha realizzato il nuovo record del mondo con il crono di 51"60: è il primo italiano a vincere un oro iridato nel dorso. Una gara pazzesca quella condotta dall'azzurro nella vasca lunga della Duna Arena di Budapest. L'azzurro tocca in 51"60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98).