Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | tutti i risultati di lunedì 20 giugno

(Di lunedì 20 giugno 2022) Si prosegue con la magia deidi, ecco di seguito idi oggi,20. Continuano le gare delalla Duna Arena, l’Italia cerca altre medaglie dopo aver preso un super bronzo nella 4×100 stile e l’oro nella rana di Martinenghi. Di seguito vi proponiamo iprincipali di oggi con i piazzamenti degli italiani e l’indicazione su chi si aggiudica le medaglie. CALENDARIO E PROGRAMMA 20GLI ITALIANI IN GARA LUNEDI’ 20IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLA: DATE, ORARI E TV CALENDARIODI FONDO: ...

Pubblicità

repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. Ai mondiali di nuoto in corso a B… - olivieripennesi : RT @askanews_ita: Mondiali #nuoto, Minisini e Ruggiero campioni del mondo nel tecnico - tatooine__ : collegata con i mondiali di nuoto thomas simona e benedetta regalatemi una gioia in questo noiosissimo pomeriggio di studio -

È arrivata un'altra medaglia d'oro aidiin quel di Budapest per la Nazionale italiana. A portarla a casa nell'artistico sono stati Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, eccezionali ad interpretare il duo misto tecnico, ...Che giornata per ilartistico italiano. Non abbiamo ancora finito di esultare per il bellissimo oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che la bacheca azzurra aidi Budapest si arricchisce di un'altra ...In Portogallo la Nazionale di Riccardo Vernole raccoglie 27 ori, 24 argenti e 13 bronzi. Leggi anche - Mondiali di nuoto Budapest 2022: Martinenghi oro nei 100 metri rana 'Abbiamo vinto tutto e abbiam ...Che impresa! #Martinenghi da urlo, scrive la storia ai Mondiali #FINABudapest2022 e diventa il primo azzurro di sempre a vincere i 100 rana iridati di #nuoto. Oro stellare con record italiano, un ...