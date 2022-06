Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Ceccon oro e record del mondo nei 100 dorso | Pilato trionfa nei 100 rana

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) Thomasscrive la storia delmondiale. Gara da pelle d’oca dell’azzurro, che conquista la medaglia d’oro nei 100mmaschili aidipolverizzando ildelin 51.60. Tempo pazzesco del classe 2001, che ha avuto la meglio sui due statunitensi Murphy, argento in 51.97, e Armstrong, bronzo in 51.98. LE PAROLE DIDOPO LA GARA Le emozioni non finiscono qui. Una strepitosa Benedettachiude questa terza giornata con la medaglia d’oro nei 100mfemminili con una splendida rimonta nella vasca di ritorno e il tempo di 1:05.93. Argento per la tedesca Elendt in 1:05.98, mentre il bronzo è andato a Ruta Meilutyte con il tempo di 1:06.02. Delusione ...