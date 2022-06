Nuoto, Mondiali 2022: Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, due ori da sballo! Delude Quadarella (Di lunedì 20 giugno 2022) Terza giornata di semifinali e Finali che va in archivio ai Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di grandi gare e sfide in cui i risultati di rilievo non sono mancati, con gli azzurri protagonisti nel susseguirsi del programma. Nell’atto conclusivo dei 200 stile libero uomini si è assistito probabilmente alla nascita di una stella, ovvero il rumeno David Popovici. Il classe 2004 ha sciorinato una prestazione pazzesca, ricordando riscontri di “Yannick Agnel memoria”: 1:43.21 e nuovo record del mondo giovanile e riscontro che parla chiaro sulle sue mire anche in vista dei 100 sl in questa rassegna iridata. A completare il podio il coreano Hwang Sunwoo (1:44.47) e il campione olimpico, Tom Dean (1:44.98). Una gara su un livello molto alto, tenuto conto che l’oro mondiale dei 400 sl, Elijah Winnigton ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Terza giornata di semifinali e Finali che va in archivio aidia Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di grandi gare e sfide in cui i risultati di rilievo non sono mancati, con gli azzurri protagonisti nel susseguirsi del programma. Nell’atto conclusivo dei 200 stile libero uomini si è assistito probabilmente alla nascita di una stella, ovvero il rumeno David Popovici. Il classe 2004 ha sciorinato una prestazione pazzesca, ricordando riscontri di “Yannick Agnel memoria”: 1:43.21 e nuovo record del mondo giovanile e riscontro che parla chiaro sulle sue mire anche in vista dei 100 sl in questa rassegna iridata. A completare il podio il coreano Hwang Sunwoo (1:44.47) e il campione olimpico, Tom Dean (1:44.98). Una gara su un livello molto alto, tenuto conto che l’oro mondiale dei 400 sl, Elijah Winnigton ...

