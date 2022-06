Nuoto | medagliere Mondiali Budapest 2022 | l’Italia vola con altri 2 ori!

(Di lunedì 20 giugno 2022) Scatteranno oggi, sabato 18 giugno, idiin corsia, in programma fino a sabato 25 giugno a, in Ungheria. Dopo l’odierna Cerimonia d’apertura si disputeranno le prime finali della rassegna iridata, che consegneranno le prime medaglie. Tutte le gare in piscina si disputeranno alla Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita. Si inizierà oggi con l’assegnazione dei primi cinque titoli: 400m stile libero uomini, 400m stile libero donne, 400m misti uomini, 4x100m stile libero uomini e 4x100m stile libero donne....

MEDAGLIERE - MONDIALI Nuoto Budapest 2022, il medagliere aggiornato: ecco la classifica delle Nazioni - L'Italia del nuoto paralimpico vince il medagliere mondiale, incetta di medaglie per la Polha - Mondiali di #NuotoParalimpico: Italia prima nel medagliere. Migliorato il risultato di Londra 2019. - Nuoto paralimpico, Italia da record ai Mondiali 2022

Primi nel, primi per numero di medaglie. (Foto Facebook - FINP Federazione ItalianaParalimpico ) Il pomeriggio dell'ultimo giorno di gare viene aperto da uno dei simboli della ...... nell'occasione Giulia Terzi , Xenia Francesca Palazzo , Simone Barlaam e Stefano Raimondi hanno anche fissato ilrecord europeo ( 4:02.53 ). Grande la soddisfazione di Roberto Valore , ...Adesso per la società legnanese è il momento delle gare in acque libere, con il prossimo impegno di squadra fissato per domenica 26giugno a Omegna, per partecipare alla 4° edizione della traversata L’ ...Non solo ai mondiali di Budapest, lo sport si tinge di azzurro anche ad Antalya dove le italiane conquistano la medaglia d'oro agli Europei ...