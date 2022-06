Nuoto | l’Italia nell’olimpo | tre ori e un bronzo E Ceccon segna il nuovo record mondiale nei 100 dorso

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 giugno 2022) Giornata memorabile per ilitaliano ai mondiali di Budapest: Thomasha vinto la medaglia d’oro nei 100, realizzando ilprimato. Il 21enne azzurro ha toccato in 51?60, precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51?97) e Hunter Armstrong (51?98). Oltre all’oro condi, però,festeggia anche l’oro dei romani Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22 anni, nel misto tecnico delsincronizzato e ildelle azzurre nel libero combinato sempre delsincronizzato. Infine, ma solo per l’ordine cronologico in cui è arrivato, l’oro di Benedetta Pilato nei 100 rana.: «51”60 è tanta roba». E il Coni esulta: ...