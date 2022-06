Nuoto, Gabriele Detti: “La parola d’ordine era divertirmi, obiettivo finale centrato” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in due i finalisti italiani negli 800 metri al Mondiale di Nuoto di scena a Budapest. A fare compagnia a Gregorio Paltrinieri ci sarà anche Gabriele Detti, che con il terzo posto nella terza batteria in 7.46.08 accede all’ultimo atto che si terrà domani con il terzo posto assoluto. Seppur c’è stata un’inattesa ‘inversione’ dei ruoli, visto che il campione del mondo della specialità nel 2017 nelle acque magiare è riuscito a sopravanzare Greg di qualche centesimo, facendo peggio solo di Mykhailo Romanchuk (7.44.75) e del tedesco Florian Wellbrock (7.44.80). “La parola d’ordine quest’oggi era divertirmi, e fino a quando sono riuscito a farlo, mi sono piaciuto – debutta così Detti ai microfoni della Rai – ho fatto fatica negli ultimi 200 metri, ma alla fine sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in due i finalisti italiani negli 800 metri al Mondiale didi scena a Budapest. A fare compagnia a Gregorio Paltrinieri ci sarà anche, che con il terzo posto nella terza batteria in 7.46.08 accede all’ultimo atto che si terrà domani con il terzo posto assoluto. Seppur c’è stata un’inattesa ‘inversione’ dei ruoli, visto che il campione del mondo della specialità nel 2017 nelle acque magiare è riuscito a sopravanzare Greg di qualche centesimo, facendo peggio solo di Mykhailo Romanchuk (7.44.75) e del tedesco Florian Wellbrock (7.44.80). “Laquest’oggi era, e fino a quando sono riuscito a farlo, mi sono piaciuto – debutta cosìai microfoni della Rai – ho fatto fatica negli ultimi 200 metri, ma alla fine sono ...

