Nuoto artistico | Mondiali 2022 oggi | orari 20 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

(Di lunedì 20 giugno 2022) Prosegue il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inaltre tree il divertimento di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 9:00 con il preliminare del solo libero, dove per l’Italia sarà presente Linda Cerruti dopo il quarto posto nel Solo e il quinto nel doppio tecnico. Si proseguirà alle 14:00 con la finale del duo misto tecnico. Quiggeranno per l’Italia Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che andranno a caccia di una medaglia. Si concluderà infine alle ore 16:00 con la finale del free combination con l’Italia che schiererà Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Le ...

I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, (ed in altre tre città per quanto concerne la pallanuoto), dal 17 giugno al 3 luglio: tutte le gare in piscina si