Nuoto artistico | Giorgio Minisini | “Vincere da favoriti ha un sapore particolare | ora testa a Roma”

(Di lunedì 20 giugno 2022)e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. In finale il duo italiano conferma la prima posizione dell’eliminatoria (88.5734) e migliora anche il punteggio vincendo con 89.2685 punti (27.3 per l’esecuzione, 27.1 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi). Alle loro spalle Giappone e Cina. Perè il secondo successo iridato dopo quello ottenuto nella capitale magiara insieme all’ex capitano della nazionale Manila Flamini, per Ruggiero invece è la prima medaglia internazionale all’esordio assoluto. Il commento dell’atletano al termine della gara rilasciato a Sky Sport: “Non è stato facile, sono sincero. Nel sincronizzato è sempre tutto nuovo e non sai mai a che livello sei fino a che non arrivi alla gara. Sapevamo di esserema fino ...