Nuoto artistico, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero vogliono fare la storia a Budapest: nel duo misto tecnico è caccia all’oro (Di lunedì 20 giugno 2022) Per fare la storia. Sull’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), a partire dalle ore 14.00, si punta a qualcosa da raccontare ai nipotini. La Szechy pool sarà teatro della Finale mondiale della routine tecnica del doppio misto del Nuoto artistico e per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sarà un momento importante. I due azzurri saranno in vasca per centrare l’oro mondiale e l’obiettivo non può essere diverso, considerando l’assenza per le note vicende legate al conflitto in Ucraina della Russia. Accompagnati dal Requiem di Giuseppe Verdi, la coppia tricolore vorrà rappresentare i sentimenti risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’Unità d’Italia, di cui la celebre composizione è l’icona. Un omaggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Perla. Sull’Isola Margherita di(Ungheria), a partire dalle ore 14.00, si punta a qualcosa da raccontare ai nipotini. La Szechy pool sarà teatro della Finale mondiale della routine tecnica del doppiodele persarà un momento importante. I due azzurri saranno in vasca per centrare l’oro mondiale e l’obiettivo non può essere diverso, considerando l’assenza per le note vicende legate al conflitto in Ucraina della Russia. Accompagnati dal Requiem di Giuseppe Verdi, la coppia tricolore vorrà rappresentare i sentimenti risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’Unità d’Italia, di cui la celebre composizione è l’icona. Un omaggio ...

