Nuoto artistico | è un bronzo che luccica! L’Italia incanta e sale sul podio ai Mondiali nel free combination a squadre!

(Di lunedì 20 giugno 2022) Che giornata per ilitaliano. Non abbiamo ancora finito di esultare per il bellissimo oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che la bacheca azzurra aidi Budapest si arricchisce di un’altra medaglia: questa volta si colora di, ottenuta nella prova tecnica a squadre. Un traguardo che rimane storico. Quella di oggi è la seconda medaglia italiana nella storia della prova a squadre: la prima riall’highlight di tre anni fa a Gwangju, in Cina, con una selezione che prevedeva sette delle dieci atlete presenti oggi. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli e Federica Sala sono il trait d’union delle due Nazionali, accompagnate da Marta Iacoacci, Marta Murru e Francesca Zunino. C’è da dire che per una decina di ...