Novena per prepararsi alla Festa del Cuore Immacolato di Maria – quinto giorno

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sabato 25 giugno 2022, ricorre ladeldiche quest’anno coincide con un altro importante avvenimento, molto atteso da tutti coloro che sono legati a Medjugorje: il 41° Anniversario delle apparizioni. Una data voluta dMadonna, anche se in quella terra nei Balcani, appare per la prima volta, il 24 giugno L'articolo proviene da La Luce di

...sarà il filo conduttore dellain preparazione alla festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Lamezia Terme, che prende il via oggi, lunedì 20 giugno,...... con rinnovato vigore e una spiritualità cosciente,percorrere l'itinerario della nostra Fede ... Dal 15 sino al 23 giugno si svolgerà lacon alle 18.30 la recita del Santo Rosario e alle 19. Novena per prepararsi alla Festa del Cuore Immacolato di Maria – terzo giorno La riflessione sulla Chiesa, sulla sinodalità e sul dono del ministero del vescovo e della successione apostolica sarà il filo conduttore della novena in preparazione alla festa dei Santi apostoli Pie ...Sabato 25 giugno 2022, ricorre la festa del Cuore Immacolato di Maria che quest'anno coincide con un altro importante avvenimento, molto atteso da tutti coloro che sono legati a Medjugorje: il 41° Ann ...