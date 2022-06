Non solo il Valencia su Politano: tre squadre di Serie A seguono l’attaccante del Napoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è certo un segreto che dopo aver effettuato i primi colpi estivi, il Napoli abbia come priorità la cessione di alcuni giocatori, per finanziare il resto del mercato. Oltre ai due centrocampisti Fabian Ruiz e Demme, il giocatore partenopeo che sembra avere più mercato è Matteo Politano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante non è soddisfatto della sua annata. Soprattutto della parte finale, scavalcato da Lozano a seguito della sconfitta casalinga con la Fiorentina. Sempre secondo il quotidiano, si è già garbatamente confrontato con l’allenatore Spalletti e con il direttore sportivo Giuntoli, chiedendo la cessione. Matteo Politano (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images) Politano, le squadre interessate Oltre al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è certo un segreto che dopo aver effettuato i primi colpi estivi, ilabbia come priorità la cessione di alcuni giocatori, per finanziare il resto del mercato. Oltre ai due centrocampisti Fabian Ruiz e Demme, il giocatore partenopeo che sembra avere più mercato è Matteo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,non è soddisfatto della sua annata. Soprattutto della parte finale, scavalcato da Lozano a seguito della sconfitta casalinga con la Fiorentina. Sempre secondo il quotidiano, si è già garbatamente confrontato con l’allenatore Spalletti e con il direttore sportivo Giuntoli, chiedendo la cessione. Matteo(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images), leinteressate Oltre al ...

