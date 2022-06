"Non ho preso quei soldi". Lo sfogo durissimo di Al Bano, risponde all'accusa infamante (Di lunedì 20 giugno 2022) Adesso parla Al Bano che torna sulle polemiche per lo spot di cui è protagonista mentre canta "Felicità", uno dei suoi cavalli di battaglia. Al Bano mette le cose in chiaro, una volta per tutte. E parla del compenso ricevuto che ha scatenato molte polemiche. Al celebre settimanale Di Più, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: “Nessun compenso stratosferico. Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti”. Caso chiuso, insomma. Carrisi ci tiene a precisare che non ha avuto guadagni stratosferici. Alla base ci sarebbe stato un motivo legato all'origine dello sport: “Bravissimi gli autori e il regista”. Al Bano nella lunga intervista dice di essersi divertito “come un pazzo” a girare questo spot che sta spopolando ed è arrivato in vetta. C'è da dire che quello che tocca diventa oro: Al Bano è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Adesso parla Alche torna sulle polemiche per lo spot di cui è protagonista mentre canta "Felicità", uno dei suoi cavalli di battaglia. Almette le cose in chiaro, una volta per tutte. E parla del compenso ricevuto che ha scatenato molte polemiche. Al celebre settimanale Di Più, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: “Nessun compenso stratosferico. Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti”. Caso chiuso, insomma. Carrisi ci tiene a precisare che non ha avuto guadagni stratosferici. Alla base ci sarebbe stato un motivo legato all'origine dello sport: “Bravissimi gli autori e il regista”. Alnella lunga intervista dice di essersi divertito “come un pazzo” a girare questo spot che sta spopolando ed è arrivato in vetta. C'è da dire che quello che tocca diventa oro: Alè una ...

