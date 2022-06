Non è L’Arena, la pornostar Eveline Dellai: “Gli italiani sono duri”. Massimo Giletti reagisce così (Di lunedì 20 giugno 2022) Eveline Dellai, classe 1993, vive in Repubblica Ceca ma in realtà è nata a Trento. Nella vita fa l’attrice porno, oltre a coltivare la passione per la moda. Ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, ieri 19 giugno la ragazza ha commentato un servizio girato nel suo paese d’origine, Villamontagna: “sono sorpresa che dicano che sono libera di scegliere, che siano così buoni. Gli italiani sono duri“. “Forse ipocriti? Nel senso che non accettiamo che una bella ragazza faccia un certo tipo di attività? Per una questione morale?”, ha chiesto il conduttore di La7. “Sì. Non dico che io e mia sorella (anche lei pornostar, ndr) non avremmo potuto fare lo stesso qui in Italia, ma è proprio la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022), classe 1993, vive in Repubblica Ceca ma in realtà è nata a Trento. Nella vita fa l’attrice porno, oltre a coltivare la passione per la moda. Ospite dia Non è, ieri 19 giugno la ragazza ha commentato un servizio girato nel suo paese d’origine, Villamontagna: “sorpresa che dicano chelibera di scegliere, che sianobuoni. Gli“. “Forse ipocriti? Nel senso che non accettiamo che una bella ragazza faccia un certo tipo di attività? Per una questione morale?”, ha chiesto il conduttore di La7. “Sì. Non dico che io e mia sorella (anche lei, ndr) non avremmo potuto fare lo stesso qui in Italia, ma è proprio la ...

