Nicolò Martinenghi nella storia | primo azzurro oro mondiale nella rana | chi è l’italiano

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) Classe 1999 nato a Vareseormai ci ha preso gusto. Il giovane varesini, classe 1999, non vuole più scendere dal podio. Questa volta, a Budapest, l’ha combinata grossa con la vittoria alnei 100. Un oro che i colori azzurri mai avevano portato a casa. Nemmeno Fioravanti o Fabio Scozzoli ci erano riusciti. “È un’emozione allucinante. una gara calcolata esattamente. Sapevo che eravamo in tre allo stesso livello e la testa, la concentrazione, la determinazione sono state risolutive per il successo. Era la mia prima finale individuale, sono riuscito a mettere la mano davanti ed è esaltante. Sono molto contento di aver messo in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni”. Il suggello a un periodo di grazia dove il lombardo è letteralmente esploso. Tutto è ...