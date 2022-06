Nicola Savino annuncia l’addio a Mediaset: nuova esperienza per lui (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo anni, Nicola Savino è pronto all’addio a Mediaset. Per il conduttore ci sarà una nuova esperienza. Un collega non ha dubbi: ecco dove andrà. Nicola Savino è oramai uno dei presentatori più apprezzati della televisione italiana. Dopo anni in Mediaset, però, lo speaker radiofonico è pronto all’addio. Per lui però non finisce qua la sua esperienza in televisione: cosa farà adesso. Il conduttore pronto ad una nuova esperienza (via Screenshot)Il magazine Nuovo ha rilasciato le ultime novità sul palinsesto televisivo della prossima stagione. Infatti nell’ultimo numero del settimanale possiamo leggere una lunga mail scritta da un lettore di Cesena. A ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo anni,è pronto al. Per il conduttore ci sarà una. Un collega non ha dubbi: ecco dove andrà.è oramai uno dei presentatori più apprezzati della televisione italiana. Dopo anni in, però, lo speaker radiofonico è pronto al. Per lui però non finisce qua la suain televisione: cosa farà adesso. Il conduttore pronto ad una(via Screenshot)Il magazine Nuovo ha rilasciato le ultime novità sul palinsesto televisivo della prossima stagione. Infatti nell’ultimo numero del settimanale possiamo leggere una lunga mail scritta da un lettore di Cesena. A ...

Pubblicità

cecegol : Nicola Savino non ha mai usato un certo 'giochino' - zazoomblog : Isola dei Famosi Nicola Savino sbarca su Tv8 con un reality show amatissimo? L’indiscrezione - #Isola #Famosi… - verrilloluca90 : RT @Alessan07633755: Maria Laura che vuole??? almeno Mercedesz vuole solo edoardo ma lei si farebbe la storia anche con Nicola savino #isola - AnnaMancini81 : Nicola Savino sarebbe pronto a lasciare Mediaset per andare su TV8: per lui Music Farm e un nuovo game - nocchi_rita : RT @Alessan07633755: Maria Laura che vuole??? almeno Mercedesz vuole solo edoardo ma lei si farebbe la storia anche con Nicola savino #isola -