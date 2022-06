Nessun cenno alle armi a Kiev. Maquillage. E il governo Draghi è salvo (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanto tuonò che non piovve. A far capire che il 21 e il 22 giugno non ci sarà Nessuna crisi di governo, paventata dai giornaloni e dalle tv, sono le parole ad Affaritaliani.it di Matteo Salvini, impegnato a Magenta, in provincia di Milano, per la campagna elettorale dei ballottaggi di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanto tuonò che non piovve. A far capire che il 21 e il 22 giugno non ci saràa crisi di, paventata dai giornaloni e dtv, sono le parole ad Affaritaliani.it di Matteo Salvini, impegnato a Magenta, in provincia di Milano, per la campagna elettorale dei ballottaggi di... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

JeanGab63523069 : RT @LBasemi: Ucraina, nella risoluzione nessun cenno alle armi Il maquillage (l'imbroglio) approntato per salvare il Governo Draghi https:/… - omarsivori : Ucraina, nella risoluzione nessun cenno alle armiIl maquillage approntato per salvare il Governo Draghi - LBasemi : Ucraina, nella risoluzione nessun cenno alle armi Il maquillage (l'imbroglio) approntato per salvare il Governo Dra… - mummy53690440 : Ucraina, nella risoluzione nessun cenno alle armiIl maquillage approntato per salvare il Governo Draghi - Dave68davide : @JoeVasapollo @teocammarota Visita mattutina e notizia data alle 20….,10 ore dopo… Da @SportitaliaTV …e nessun organo ne ha fatto cenno -