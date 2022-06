Nel 2021 l’Economia della bellezza ha rappresentato il 24 per cento del Pil nazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Le aziende del settore della bellezza hanno rappresentato nel 2021 il 24,1 per cento del Pil nazionale, dimostrandosi più resilienti rispetto a quelle di altre aree, aprendosi inoltre al concetto di responsabilità sociale. Per il 58 per cento degli italiani infatti i valori dell’azienda sono un parametro “decisivo” nella scelta di brand e prodotti e per il 33 per cento sono “importanti”, evidenziando quanto le tematiche Esg abbiano acquisito centralità per i consumatori. Questi sono alcuni dei dati rilevati dal Market Watch Economia della bellezza, realizzato dall’ufficio studi di Banca Ifis e giunto alla sua seconda edizione: il biennio 2020-2021 preso in considerazione ha acceso un faro ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Le aziende del settorehannonelil 24,1 perdel Pil, dimostrandosi più resilienti rispetto a quelle di altre aree, aprendosi inoltre al concetto di responsabilità sociale. Per il 58 perdegli italiani infatti i valori dell’azienda sono un parametro “decisivo” nella scelta di brand e prodotti e per il 33 persono “importanti”, evidenziando quanto le tematiche Esg abbiano acquisito centralità per i consumatori. Questi sono alcuni dei dati rilevati dal Market Watch Economia, realizzato dall’ufficio studi di Banca Ifis e giunto alla sua seconda edizione: il biennio 2020-preso in considerazione ha acceso un faro ...

