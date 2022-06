Pubblicità

Nasce Fermerci, associazione trasporto merci ferroviario: Presidente Clemente Carta. Fra soci anche Fs

Agenzia ANSA

ROMA, 20 GIU - Si chiama Fermerci la nuova associazione del trasporto merci ferroviario il cui presidente è Clemente Carta. L'associazione, spiega una nota, "nasce per rispondere alle sfide crescenti che il settore della logistica affronta negli ultimi anni.