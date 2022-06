NASCAR | calendario 2023 | una gara cittadina resta all’orizzonte | Phoenix ospiterà ancora il ‘Championship 4’

(Di lunedì 20 giugno 2022) Arrivano delle importanti indiscrezioni in merito al prossimodellaCup Series. In occasione della prima ‘pausa dell’anno’, avvenuta nell’ultimo fine settimana, sono arrivate due conferme importanti come la sede del ‘Clash’ e della finale. Anche l’anno prossimo l’evento non valido per il campionato che apre la stagione agonistica si terrà a Los Angeles all’interno del noto Memorial Coliseum. L’esperimento del 2022, aiutato delle nuove auto della Cup Series, ha riscosso un notevole successo che ha portato gli organizzatori a confermare la location per la corsa che in ordine cronologico precede la Daytona 500, tradizionale opening round della. Per la finale, invece, è stato approvato nuovamente ilRaceway, tracciato che dal 2020 ha rimpiazzato l’Homestead-Miami Speedway. Il catino che ...

