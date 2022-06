Napoli, ritorno di fiamma per un difensore? Potrebbe sostituire Koulibaly (Di lunedì 20 giugno 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora da decifrare e, al momento, non si sono notizie certe che propendono per una sua cessione o per il rinnovo. Stando alle ultimissime notizie, De Laurentiis parrebbe intenzionato a fare una nuova proposta per estendere il contratto del comandante, che com’è noto scade a giugno 2023. Intanto, il Napoli si sta adoperando per chiudere per Leo Skiri Østigard, che andrà a rimpiazzare l’evanescente Tuanzebe (che con la maglia azzurra ha disputato appena 130? effettivi, 10 dei quali in Serie A e il resto in Coppa Italia). FOTO: Getty – Corea del Sud Min-jae Kim Per la difesa non c’è però soltanto il nome del 23enne norvegese ma, secondo Il Corriere dello Sport, torna di moda un giocatore che era già stato accostato al Napoli nell’ultima sessione di calciomercato. Alla fine non se ne fece ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Il futuro di Kalidouè ancora da decifrare e, al momento, non si sono notizie certe che propendono per una sua cessione o per il rinnovo. Stando alle ultimissime notizie, De Laurentiis parrebbe intenzionato a fare una nuova proposta per estendere il contratto del comandante, che com’è noto scade a giugno 2023. Intanto, ilsi sta adoperando per chiudere per Leo Skiri Østigard, che andrà a rimpiazzare l’evanescente Tuanzebe (che con la maglia azzurra ha disputato appena 130? effettivi, 10 dei quali in Serie A e il resto in Coppa Italia). FOTO: Getty – Corea del Sud Min-jae Kim Per la difesa non c’è però soltanto il nome del 23enne norvegese ma, secondo Il Corriere dello Sport, torna di moda un giocatore che era già stato accostato alnell’ultima sessione di calciomercato. Alla fine non se ne fece ...

