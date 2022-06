Napoli, punta la pistola contro titolare e dipendente: la rapina nel pub ripresa dalle telecamere – Video (Di lunedì 20 giugno 2022) Un uomo è entrato in un pub del quartiere Pianura, a Napoli, armato di pistola e con il volto coperto da casco integrale e mascherina. Ha puntato l’arma in faccia al titolare e a una dipendente intimandoli di consegnargli l’incasso. L’altro, il complice, a bordo di uno scooter, attendeva all’esterno pronto per la fuga. Le immagini della rapina sono state caricate sui social e segnalate da molti utenti al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il fatto si è verificato lo scorso sabato sera, 18 giugno. “L’ennesima tragedia è dietro l’angolo. Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico”, ha dichiarato Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Un uomo è entrato in un pub del quartiere Pianura, a, armato die con il volto coperto da casco integrale e mascherina. Hato l’arma in faccia ale a unaintimandoli di consegnargli l’incasso. L’altro, il complice, a bordo di uno scooter, attendeva all’esterno pronto per la fuga. Le immagini dellasono state caricate sui social e segnalate da molti utenti al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il fatto si è verificato lo scorso sabato sera, 18 giugno. “L’ennesima tragedia è dietro l’angolo. Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico”, ha dichiarato Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

