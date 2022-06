Napoli, Politano verso il Valencia: già definita la formula dell’affare (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Napoli: Politano vuole andare via e sarebbe intenzionato ad accettare la corte di Gattuso al Valencia Matteo Politano vuole lasciare il Napoli e, in questa finestra di mercato, potrebbe dire addio anche alla Serie A. Su di lui, infatti, c’è fortissimo il Valencia di Gattuso che ha già allenato l’esterno proprio ai tempi della squadra azzurra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe già stata definita anche la formula per chiudere l’affare: ovvero quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Napoli e il club spagnolo trattano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercatovuole andare via e sarebbe intenzionato ad accettare la corte di Gattuso alMatteovuole lasciare ile, in questa finestra di mercato, potrebbe dire addio anche alla Serie A. Su di lui, infatti, c’è fortissimo ildi Gattuso che ha già allenato l’esterno proprio ai tempi della squadra azzurra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe già stataanche laper chiudere l’affare: ovvero quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ile il club spagnolo trattano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

