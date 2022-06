Napoli, Politano e Ounas frenano l'arrivo di Deulofeu (Di lunedì 20 giugno 2022) Napoli - Per un' ala che entra, anche se gioca ovunque, ce ne sono due per cui si aspettano inviti a nuove avventure. Gerard Deulofeu , il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 giugno 2022)- Per un' ala che entra, anche se gioca ovunque, ce ne sono due per cui si aspettano inviti a nuove avventure. Gerard, il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto ...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - sportli26181512 : #Napoli, Politano e Ounas frenano l'arrivo di Deulofeu: La situazione in casa azzurri è chiara: prima arrivano le u… - IvanFdz31 : RT @tvdellosport: ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quando sapr… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, #Politano: “Futuro? Deciderò dopo le vacanze” ?? Le dichiarazioni dell’attaccante #LeBombeDiVlad #LBDV #Calc… - NapoliFCNews : Sportitalia - Mertens mette in stand by la Lazio, vuole il rinnovo col Napoli! Politano da valutare #Napoli… -