MotoGP | il disastro Honda al Sachsenring inquieta in ottica futura L’industria giapponese investe ancora nelle corse?

C'è un fatto riguardante il Gran Premio di Germania di MotoGP disputato nella giornata di ieri che merita di essere sottolineato. L'unica Honda a essere giunta al traguardo è stata quella di Stefan Bradl, 16° e ultimo tra i piloti benedetti dalla bandiera a scacchi. Le altre tre RC213V si sono invece ritirate. Dunque nessuna moto marchiata dall'Ala è entrata in zona punti. Si tratta di un evento incredibile, perché pone fine a una sequenza che durava da più di 40 anni! Per trovare l'ultima gara della classe regina in cui si è verificato lo stesso accadimento si deve tornare al 9 maggio 1982, giornata traumatica nel mondo dei motori tout-court, perché successiva alla morte di Gilles Villeneuve. La tragedia avvenuta in F1 aumenta ulteriormente il disinteresse attorno al GP di Francia del Motomondiale, di per sé già boicottato da piloti e Case di vertice ...

