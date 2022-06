Morto a 32 anni schiacciato da un muletto durante il lavoro | la Procura indaga per omicidio colposo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Aprilia. Un incidente tragico e drammatico, una fatalità che ha lasciato un enorme vuoto nell’intera comunità: Simone Tavaglione, giovane operaio di 32originario di Nettuno, sabato pomeriggio ha perso la vita mentre era alpresso una ditta di Aprilia, la Sacchi Pallets di via Pontina al km 49. La morte del giovane Simone ad Aprilia La dinamica non gli ha lasciato scampo: èdalche stava guidando e che si è ribaltato. I colleghi, tra cui il nipote del 32enne, hanno cercato in tutti i modi di tirarlo fuori, sollevando il mezzo e mettendolo in sicurezza. Purtroppo, però, quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche l’eliambulanza era atterrata subito dopo nella zona, ma poi è stata costretta a ripartire ...

