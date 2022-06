Morte Bochicchio, il fratello non riconosce il corpo. Chiesto il DNA (Di lunedì 20 giugno 2022) Morte Bochicchio, il fratello non riconosce il corpo. Necessario l’esame del DNA per accertare l’identità della vittima Dopo l’incidente in cui Massimo Bochicchio ha perso la vita, la moto su cui viaggiava ha preso fuoco, rendendo irriconoscibile il corpo dell’uomo. A causa della carbonizzazione, il fratello della vittima non è stato in grado di confermare l’identità della vittima. Per questo motivi è stato disposto l’esame del DNA. Tuttavia, la vicenda ha fatto sorgere qualche perplessità, vista la coincidenza dell’incidente con l’udienza prevista per oggi, in cui Bochicchio è accusato di truffa nei confronti di vip e personaggi dello sport. Leggi anche: MASSIMO Bochicchio, IL BROKER ACCUSATO DI TRUFFA È MORTO IN UN ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022), ilnonil. Necessario l’esame del DNA per accertare l’identità della vittima Dopo l’incidente in cui Massimoha perso la vita, la moto su cui viaggiava ha preso fuoco, rendendo irriconoscibile ildell’uomo. A causa della carbonizzazione, ildella vittima non è stato in grado di confermare l’identità della vittima. Per questo motivi è stato disposto l’esame del DNA. Tuttavia, la vicenda ha fatto sorgere qualche perplessità, vista la coincidenza dell’incidente con l’udienza prevista per oggi, in cuiè accusato di truffa nei confronti di vip e personaggi dello sport. Leggi anche: MASSIMO, IL BROKER ACCUSATO DI TRUFFA È MORTO IN UN ...

